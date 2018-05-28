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В Саратове пройдёт акция поддержки людей с особенностями здоровья
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В Саратове пройдёт акция поддержки людей с особенностями здоровья 

АиФ 28 мая 2018
В Саратове пройдёт масштабная акция поддержки людей с особенностями здоровья, 30 мая 2018 года в 20:00 на парковке солярия «Затон» раздадут наклейки для автомобилей с надписью «#Делая лучше других — делаешь лучше себя», с целью привлечения внимания к уникальному, социально-важному проекту.
Акция проводится при поддержке координатора проекта«Единая страна — доступная среда» Евгения Ковалева.
Также в рамках акции саратовцы смогут сфотографироваться с чемпионом мира и Европы по кикбоксингу, заслуженного мастера спорта России Даци Дациева, заслуженных мастеров спорта, многократных чемпионов мира и Европы по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата Дениса Тарасова и Константина Лисенкова.
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