В Саратове пройдёт акция поддержки людей с особенностями здоровья 

В Саратове пройдёт масштабная акция поддержки людей с особенностями здоровья, 30 мая 2018 года в 20:00 на парковке солярия «Затон» раздадут наклейки для автомобилей с надписью «#Делая лучше других — делаешь лучше себя», с целью привлечения внимания к уникальному, социально-важному проекту.
Акция проводится при поддержке координатора проекта«Единая страна — доступная среда» Евгения Ковалева.
Также в рамках акции саратовцы смогут сфотографироваться с чемпионом мира и Европы по кикбоксингу, заслуженного мастера спорта России Даци Дациева, заслуженных мастеров спорта, многократных чемпионов мира и Европы по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата Дениса Тарасова и Константина Лисенкова.