Спортивный вуз в Измайлове отмечает свой 100-летний юбилей

В Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма на Сиреневом бульваре, д. 4 в течение последних дней мая пройдут праздничные и образовательные мероприятия.

Ведущему спортивному вузу страны исполняется сто лет. Торжественные заседания ученого совета, круглые столы, презентации научно-публикационной деятельности в сфере физической культуры и спорта, международные и всероссийские научно-практические конференции пройдут в рамках юбилейного празднования в РГУФКСМиТ.

Кульминацией юбилейных торжеств станет большой праздничный концерт. Во вторник, 29 мая, в Универсальном спортивно-зрелищном комплексе РГУФКСМиТ по адресу: Сиреневый бульвар, д. 2 состоится интерактивная программа в фойе (сбор участников с 9:00), которая завершиться праздничным гала-концертом (начало в 11:00).

В стенах университета в эти дни можно будет встретить множество известных спортсменов, которые в разные годы проходили здесь обучение и защищали честь отечественного спорта на различных мировых аренах.

Для комфортного участия в торжестве необходимо пройти регистрацию по ссылке –https://goo.gl/forms/LVgXtb0g0lEvLg8n2.