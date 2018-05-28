Спортивный вуз в Измайлове отмечает свой 100-летний юбилей 

В Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма на Сиреневом бульваре, д. 4 в течение последних дней мая пройдут праздничные и образовательные мероприятия.
Ведущему спортивному вузу страны исполняется сто лет. Торжественные заседания ученого совета, круглые столы, презентации научно-публикационной деятельности в сфере физической культуры и спорта, международные и всероссийские научно-практические конференции пройдут в рамках юбилейного празднования в РГУФКСМиТ.
Кульминацией юбилейных торжеств станет большой праздничный концерт. Во вторник, 29 мая, в Универсальном спортивно-зрелищном комплексе РГУФКСМиТ по адресу: Сиреневый бульвар, д. 2 состоится интерактивная программа в фойе (сбор участников с 9:00), которая завершиться праздничным гала-концертом (начало в 11:00).
В стенах университета в эти дни можно будет встретить множество известных спортсменов, которые в разные годы проходили здесь обучение и защищали честь отечественного спорта на различных мировых аренах.
Стоит напомнить, что в течение 100 лет РГУФКСМиТ подготовил более 60 тысяч специалистов высшей квалификации, в том числе около пяти тысяч иностранных специалистов из 115 стран мира. Среди его студентов и выпускников свыше трехсот чемпионов олимпиад и сотни чемпионов мира. В спортивном вузе в разные годы проходили обучение: Лев Яшин, Ирина Роднина, Валерий Харламов, Илья Ковальчук, Светлана Журова, Павел Буре, Александр Овечкин, Дмитрий Булыкин, Дмитрий Сычев, Дмитрий Носов, Аделина Сотникова, Евгения Медведева, Алия Мустафина и многие другие.
Для комфортного участия в торжестве необходимо пройти регистрацию по ссылке –https://goo.gl/forms/LVgXtb0g0lEvLg8n2.