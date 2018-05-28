Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев рассказал, как однажды допинг-офицеры хотели взять пробу у тренера «армейцев» Виктора Онопко, который завершил карьеру игрока в 2005 году.
«Когда у ЦСКА практически закончились здоровые защитники, не предлагали в шутку Гончаренко, Онопко подсобить команде? Савельичу предлагали. Я вам больше скажу. Приезжают как-то допинг-офицеры, а у них в списке — Онопко! Серьёзно! Доктора им говорят: «Он же не игрок». А те в ответ: «Но тренируется же!» В итоге пробу они не взяли, но мы по этому поводу ещё долго смеялись», — сказал Дзагоев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Олегу Лысенко и Денису Целых.