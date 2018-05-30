Беспилотники «Калашникова» будут обследовать Волгу на предмет загрязнения 

ИЖЕВСК, 30 мая. /ТАСС/. Входящая в концерн «Калашников» компания Zala Aero Group победила в конкурсе на выполнение работ по обследованию Волги с применением беспилотных летательных аппаратов в рамках проекта по предотвращению загрязнения реки. Об этом в среду сообщает пресс-служба концерна.
"Zala Aero Group… стала победителем конкурса на выполнение работ по комплексному обследованию береговой линии и створа реки Волги средствами визуального контроля с применением беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сообщении.
В конкурсе, заказчиком которого выступает Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия, участвовало шесть компаний. Общий объем выполняемых работ составит 7,5 тыс. км, их выполнение входит в паспорт приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волга», утвержденного протоколом заседания президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева от 30 августа 2017 года.