Беспилотники «Калашникова» будут обследовать Волгу на предмет загрязнения

ИЖЕВСК , 30 мая. / ТАСС /. Входящая в концерн «Калашников» компания Zala Aero Group победила в конкурсе на выполнение работ по обследованию Волги с применением беспилотных летательных аппаратов в рамках проекта по предотвращению загрязнения реки. Об этом в среду сообщает пресс-служба концерна.

"Zala Aero Group… стала победителем конкурса на выполнение работ по комплексному обследованию береговой линии и створа реки Волги средствами визуального контроля с применением беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сообщении.