Юрий Жирков: «Виллаш-Боаш хотел, чтобы я остался в „Челси“

Защитник "Зенита" и сборной России Юрий Жирков в интервью «СЭ» сказал, что решил уйти из «Челси» летом 2011 года из-за бытовых проблем. Он отметил, что не жалеет об этом.

— Если бы вы были более коммуникабельным человеком, быстрее выучили язык, то могли бы там намного дольше задержаться? Все говорят, что по мастерству к вам в «Челси» вопросов вообще не было.

— Конечно, мог. Когда уходил, у меня был разговор с Андре Виллашем-Боашем , который в тот момент тренировал «Челси». Он хотел, чтобы я остался. Но были определенные моменты, которые мне не нравились. Они были связаны с бытом. Например, теще и детям отказывали в визе. Все это в голове откладывалось.

А тут еще и проводил одну-две игры, а потом какое-то время не выходил на поле. Когда ты выходишь на поле каждую игру, все эти проблемы кажутся не настолько значимыми. Когда же сидишь на замене — все обостряется, бьет по тебе сильно.

— Не жалеете, что тогда решили уехать из Англии ? Если бы была возможность принять это решение заново — вернулись бы в Россию

— Не знаю. Наверное, не жалею. Значит, так должно было произойти.

— С Ивановичем дружите, как и во времена «Челси»?

— Да. Иванович, кстати, перезванивается и с Андреем Шевченко , который вместе с Бано помогал мне освоиться в «Челси», когда я туда только пришел. Общаются на английском. А мы вот с Шевой давно не разговаривали. ( Игорь РАБИНЕР

Напомним, Жирков выступал за «Челси» с лета 2009-го по лето 2011 года. За это время он принял участие в 49 матчах, забив 1 гол. В составе «синих» он стал чемпионом Англии, а также завоевал Кубок и Суперкубок Англии.

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