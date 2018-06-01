Юные самарцы сдали нормы ГТО

По словам организаторов, праздник проводится уже третий год и пользуется большой популярностью у юных горожан.

"В этот день мы приглашаем на спортплощадку воспитанников интернатов, детских домов, коррекционных школ, а также ребят, отдыхающих в летних лагерях. Сдав нормы ГТО, они идут на крытый каток — кататься на коньках, — рассказала заместитель министра спорта региона Лидия Рогожинская. — Очень важно помнить о том, что все дети имеют равные возможности заниматься спортом, участвовать в массовых мероприятиях. Приходя на такие праздники, они проникаются любовью к здоровому образу жизни, выбирают для себя тот вид спорта, которым хотели бы заниматься".

Программа мероприятия получилась насыщенной: интерактивные площадки, футбольная эстафета, конкурс рисунков и грандиозное шоу мыльных пузырей.

Центральным же событием праздника стала сдача норм ГТО. Под наблюдением опытных судей ребята выполняли упражнения силового комплекса: отжимания, наклон, подъем корпуса, подтягивания и прыжок в длину.

9-летнему Денису Максимову сдать нормы не составило труда. «Я люблю спорт. Занимаюсь футболом, борьбой, делаю зарядку, поэтому выполнять упражнения мне было несложно», — рассказал мальчик.

Его ровесница Настя Павленко также довольна своим участием. «Мне понравились все упражнения, хотя отжиматься и качать пресс было трудновато. Буду продолжать заниматься спортом, чтобы в будущем добиться хороших результатов», — говорит девочка.

По словам Лидии Рогожинской, сдать нормы ГТО могут все желающие. «Спортивные мероприятия проходят регулярно на разных площадках города. Есть возможность попробовать себя в плавании, в стрельбе, беге на лыжах. Сейчас у нас заканчивается этап тестирования школьников, после чего мы готовы принять взрослых», — рассказала Рогожинская.