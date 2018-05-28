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Самая стильная семья: Ким Кардашьян и Канье Уэст с детьми на прогулке
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Самая стильная семья: Ким Кардашьян и Канье Уэст с детьми на прогулке 

Peopletalk 28 мая 2018
Фото: Peopletalk
На днях Канье Уэст (40) и Ким Кардашьян (37) отметили 4-ю годовщину свадьбы. И супруги стараются как можно больше времени проводить друг с другом и детьми. Так, Канье сейчас работает в Вайоминге — записывает новый альбом, и Ким приехала к нему вместе с Норт (4) и Сейнтом (2) (малышка Чикаго, которую им четыре месяца назад родила суррогатная мать, осталась дома).
Ким поделилась фотографией с семейной прогулки на фоне живописных гор Джексон Хоул. Норт в велосипедках, которые так любит носить ее звездная мама, а Сейнт — ну просто маленькая копия отца.
За несколько часов снимок собрал почти 2,5 млн лайков. Какая же красивая семья!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/samaya-stilnaya-semya-kim-kardashyan-i-kane-uest-s-detmi-na-progulke/
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