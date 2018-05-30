100 электрозаправочных станций поставят на Черноморском побережье Кубани

К концу лета 2018 года на Черноморском побережье Краснодарского края планируется построить сеть электрозаправочных станций — до 100 единиц. (ЭЗС). Планируется постройка 100 ЭЗС.

А число их по всей России сразу возрастет на 40% — до 350 штук.

Проект по установке электрозаправок курирует премьер-министр РФ Дмитрием Медведевым

Первыми на Кубани к зарядке получат доступ электрокары каршеринга (то есть арендованные машины), а затем остальные владельцы подобных автомобилей. Расположат ЭЗС в удобных для водителей местах — преимущественно у гостиниц, ресторанов, магазинов и аэропорта.

Все заправки созданы российскими предприятиями.