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100 электрозаправочных станций поставят на Черноморском побережье Кубани
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100 электрозаправочных станций поставят на Черноморском побережье Кубани 

АиФ — Юг 12 часов назад
Фото: АиФ – Юг
К концу лета 2018 года на Черноморском побережье Краснодарского края планируется построить сеть электрозаправочных станций — до 100 единиц. (ЭЗС). Планируется постройка 100 ЭЗС.
А число их по всей России сразу возрастет на 40% — до 350 штук.
Проект по установке электрозаправок курирует премьер-министр РФ Дмитрием Медведевым.
Первыми на Кубани к зарядке получат доступ электрокары каршеринга (то есть арендованные машины), а затем остальные владельцы подобных автомобилей. Расположат ЭЗС в удобных для водителей местах — преимущественно у гостиниц, ресторанов, магазинов и аэропорта.
Все заправки созданы российскими предприятиями.
Эксперты отмечают, что рынок электромобилей в РФ имеет высокий потенциал развития, однако страна еще очень сильно отстает от Европы, США и Китая.
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