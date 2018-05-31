Медведев нанесет официальный визит в Таджикистан

В рабочей программе Медведева в четверг также отдельные двусторонние встречи с коллегами, прибывшими в Душанбе на заседание Совета глав правительств СНГ, которое состоится 1 июня. Так, глава российского кабинета министров проведет переговоры с премьер-министрами Киргизии Мухаммедкалыем Абылгазиевым, Белорусии — Андреем Кобяковым Казахстана — Бахытжаном Сагинтаевым.

С таджикскими партнерами «предполагается обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений с упором на дальнейшее развитие сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортной, сельскохозяйственной, миграционной и гуманитарной областях», сообщил ТАСС сотрудник аппарата правительства. По его словам, по итогам переговоров запланировано подписание двусторонних документов.

Собеседник агентства напомнил, что Россия является ведущим экономическим партнером Таджикистана, внося самую крупную долю во внешнеторговый оборот республики (23,6% по итогам 2017 года). В первом квартале 2018 года рост двусторонней торговли составил 18,3%, достигнув $207,1.

"Важными измерениями двустороннего взаимодействия являются оборонное, военно-техническое и антинаркотическое сотрудничество. Этим аспектам уделяется приоритетное внимание с учетом вызовов и угроз, исходящих с территории Афганистана и наличия у Таджикистана наиболее протяженной границы с этим государством — свыше 1300 км", — подчеркнул представитель аппарата правительства РФ. Он также обратил внимание на тот факт, что «заслоном на пути распространения экстремизма, терроризма и незаконного наркотрафика является 201-я российская военная база». «Российское военное присутствие в Таджикистане — самое крупное за пределами РФ — остается ключевым фактором стабильности и безопасности в Центрально-Азиатском регионе, отвечает интересам всех союзников по ОДКБ», — уверены в Москве

В Москве заверили, что «серьезное значение придается взаимодействию с Таджикистаном в миграционной сфере, которое носит долгосрочный и взаимовыгодный характер». В России ежегодно находятся около миллиона таджикских граждан. «Совершенствуется нормативно-правовая база в этой области, условия пребывания граждан Таджикистана на территории РФ последовательно улучшаются», — констатировал сотрудник аппарата правительства РФ.