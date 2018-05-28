«Он будет круче папы»: Саша Плющенко порадовал явным прогрессом на льду

5-летний сын Евгения Плющенко Яны Рудковской — Александр, видимо, всерьез намерен пойти по стопам своего отца, знаменитого фигуриста. По крайней мере, тренировкам на льду он уделяет гораздо больше внимания и сил, чем всему остальному. И поклонники маленького Саши с радостью отмечают его прогресс.

Инстаграм мальчика от его имени добросовестно ведет мама, которая не скупится на фото и видео с участием маленького спортсмена. Недавно она рассказала, что Саше ставят новую программу «Посвящение Майклу Джексону ». Каждое утро в 7 утра он уже на катке, работает каждый день на льду по 3 часа и ребенку приходится очень сложно, так как он обкатывает новые ботинки, и они пока очень жёсткие, тяжелые и неудобные, но Саша мечтал о чёрных коньках, как у папы. Свой рассказ Яна сопроводила видео, в котором показала небольшую часть новой программы.

Ролик произвел сильное впечатление на поклонников мальчика. Они отметили, что за последнее время он очень прибавил в технике и в его катании проскальзывают знакомые движения Евгения Плющенко, но вместе с тем уже чувствуется свой собственный стиль. Почитатели Саши уверены, что перед ними будущий чемпион, который вскоре превзойдет своего титулованного отца. «Талантище! Умничка! Мастерство растет по часам. Браво родителям и тренерам» «Смотря старые видео становится понятно, что прогресс налицо» «Саня все больше напоминает папу. Выездка, движения и мелочи. Как приятно видеть прогресс.» «Вот! Папин артистизм уже появился» «Растет талантище, уже не вызывает сомнений!Так и должно быть!» «Мне кажется он будет лучше папы Жени, хотя куда ещё круче. Саша очень напоминает Женю, но уже сейчас у него есть что-то своё, пока не могу понять что, но он скоро будет очень классно кататься, прям чувствую это»

Кстати, в этот раз в адрес Саши были направлены практически только похвалы, и даже его стрижка, из-за которой малыша многие сравнивают с девочкой, показалась уместной. А ведь совсем недавно в сети обсуждали победу Саши Плющенко на соревнованиях по фигурному катанию, которые проводились среди детей 2011-13 годов рождения. Тогда его победу назвали обычным «блатом», ведь в жюри сидел его отец, так что Евгению пришлось ответить на обвинение в предвзятости.

Публикация от Гном Гномыч (А. Плющенко) (@gnomgnomych) 25 Май 2018 в 1:33 PDT