В Торонто и Монреале отметили 315-летие Петербурга

Канаде отметили 315-й день рождения Петербурга , сообщает ТАСС . В праздновании приняли участие представители русскоязычной общины страны.

Баку в Азербайджане, Телемост соединил Торонто и Монреаль Пермь и самого виновника торжества — город на Неве. «Мы устроили уникальный флешмоб, когда в разных точках планеты люди, объединенные любовью к Петербургу, вместе спели гимн города», — рассказал президент Международной ассоциации друзей Петербурга Алексей Дымов.

Участниками телемоста стали более 70 человек — архитекторы, художники, музыканты, ветераны войны и жители блокадного Ленинграда.

Напомним, в Петербурге 315-летие города отметили цирковым шествием и выступлением барабанщиков.