В Торонто и Монреале отметили 315-летие Петербурга 

В Канаде отметили 315-й день рождения Петербурга, сообщает ТАСС. В праздновании приняли участие представители русскоязычной общины страны.
Телемост соединил Торонто и Монреаль, Баку в Азербайджане, Пермь и самого виновника торжества — город на Неве. «Мы устроили уникальный флешмоб, когда в разных точках планеты люди, объединенные любовью к Петербургу, вместе спели гимн города», — рассказал президент Международной ассоциации друзей Петербурга Алексей Дымов.
Участниками телемоста стали более 70 человек — архитекторы, художники, музыканты, ветераны войны и жители блокадного Ленинграда.
Напомним, в Петербурге 315-летие города отметили цирковым шествием и выступлением барабанщиков.