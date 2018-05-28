Экс-нападающий «Оттавы» назвал фантастикой результаты «Вегаса»

Бывший форвард «Оттавы Сенаторз» и «Нью-Йорк Айлендерс» Алексей Яшин поделился мыслями относительно успехов «Вегас Голден Найтс» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

"Работа генерального менеджера в успехе «Вегаса» сыграла огромное значение. Он сумел грамотно подобрать хоккеистов, оказавшихся ненужными другим клубам и попавших на драфт расширения. Многие из них были раньше на вторых-третьих ролях, а сейчас получили больше игрового времени и возможность себя проявить. В результате не самые звездные исполнители за счет сумасшедшей самоотдачи привели «Вегас» к такому результату.

Это фантастика и что-то невероятное. Не знаю, кто фаворит финала — все очень непредсказуемо. Но «Вегас» прибавляет с каждой серией — победа в пяти матчах финала Восточной конференции над «Виннипег Джетс» (4:1) тому свидетельство", — цитирует Яшина газета «Известия»

29 мая «Вашингтон Кэпиталз» примет «Вегас Голден Найтс» в рамках финальной серии Кубка Стэнли.

Ранее тренер «Торонто» назвал главные причины успеха «Вашингтона».