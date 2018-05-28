​Дешам: «Рабио думает, что лучше других, но это нужно доказывать на поле» 

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам раскритиковал полузащитника Адриена Рабио за его решение отказаться от включения в резервный список.
"Это его решение, он имел на него право. И я могу его понять, но как тренер, принимаю решение, основываясь не на личных предпочтениях, а на спортивных показателях. Он ошибся, принял решение, которое может иметь для него негативные последствия", — отметил тренер на пресс-конференции. «Он разочарован, потому что думает, что лучше других. Право на это у него есть, но пусть пересмотрит последние игры сборной, в которых принимал участие. Для игрока сборная должна быть важнее всего остального. Учитывая то, как он поступил, это не его случай».
Ранее полузащитник «ПСЖ» подверг сомнению решение Дешама, записав специальное обращение.