Ещё
​Дешам: «Рабио думает, что лучше других, но это нужно доказывать на поле»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

​Дешам: «Рабио думает, что лучше других, но это нужно доказывать на поле» 

Евро-футбол.Ру 28 мая 2018
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам раскритиковал полузащитника Адриена Рабио за его решение отказаться от включения в резервный список.
"Это его решение, он имел на него право. И я могу его понять, но как тренер, принимаю решение, основываясь не на личных предпочтениях, а на спортивных показателях. Он ошибся, принял решение, которое может иметь для него негативные последствия", — отметил тренер на пресс-конференции. «Он разочарован, потому что думает, что лучше других. Право на это у него есть, но пусть пересмотрит последние игры сборной, в которых принимал участие. Для игрока сборная должна быть важнее всего остального. Учитывая то, как он поступил, это не его случай».
Ранее полузащитник «ПСЖ» подверг сомнению решение Дешама, записав специальное обращение.
Евро-футбол.Ру: последние новости
​Данни: "Семак – идеальная кандидатура на пост тренера "Зенита" ​Евдокимов стал главным тренером волгоградского "Ротора" "Зенит" объявит имя нового главного тренера на следующей неделе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Россия всегда прощает»79
Совратившая школьника учительница погибла в страшной аварии69
Россия обратилась с просьбой к Донбассу177
США назвали условия улучшения отношений с РФ37
Спецоперация Бабченко: кто остался в дураках41
Видео
01:11
Путин рассказал, что его смущает
Политика
02:17
Москве угрожают ежегодные майские ураганы
Общество Новости Москвы
02:01
В убийстве журналиста Бабченко обвинили Россию
Украина В мире
00:45
Несите счет: как пропали миллионы Захарченко
Происшествия Статьи
00:52
«Бабченко опозорился до конца своих дней»
Украина Политика
02:00
Генерал ФСБ прокомментировал «воскрешение» Бабченко
Происшествия
03:26
Россия обратилась с просьбой к Донбассу
Политика Конфликты
04:02
Кудрин назвал альтернативу повышения налогов
Экономика Личный счет
00:40
Появилось видео задержания организатора убийства Бабченко
Происшествия
01:24
Захарова прокомментировала «воскрешение» Бабченко
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение