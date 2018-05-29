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Евдокимов стал новым главным тренером «Ротора-Волгоград»
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Евдокимов стал новым главным тренером «Ротора-Волгоград» 

Газета.Ru 29 мая 2018
Фото: Газета.Ru
Футбольный клуб «Ротор-Волгоград» объявил о подписании контракта с новым главным тренером команды Робертом Евдокимовым, сообщает ТАСС.
Как передает пресс-служба Футбольной национальной лиги (ФНЛ), Евдокмиов сменил Сергея Павлова, с которым волгоградский клуб решил не продлевать соглашение.
48-летний специалист дважды становился лучшим тренером ФНЛ.
В прошедшем сезоне ФНЛ «Ротор-Волгоград» занял 17-е место и должен вылететь в Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ). Но из-за проблем некоторых клубов ПФЛ с лицензиями команда из Волгограда может остаться на следующий сезон в ФНЛ.
Ранее стало известно, что главный тренер калининградской «Балтики» покинул команду.
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