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Спаллетти: моя цель — остаться в «Интере»
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Спаллетти: моя цель — остаться в «Интере» 

Чемпионат.com 28 мая 2018
Фото: ChelseaNews.Ru
Главный тренер миланского «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал информацию о возможном продлении контракта с клубом.
«Клуб уже начал усиление, и это важный сигнал. Чего не хватает «Интеру» для качественного шага вперёд? Мы уже это сделали, хотя некоторые чемпионы болтовни так не считают.
Что касается продления моего контракта, то пока речи об этом не идёт. Моя цель заключается в том, чтобы остаться в «Интере». И похоже, что руководство хочет того же, поэтому никаких проблем нет», — цитирует Спаллетти PremiumSportHD.it.
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