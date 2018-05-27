​Раньери: «Сарри способен добиться успеха в „Челси“

Экс-менеджер «Челси» и «Лестера» Клаудио Раньери прокомментировал возможное назначение Маурицио Сарри главным тренером лондонцев.

"Сарри в «Челси»? Зависит от того, что нужно Маурицио. Особой отдачи от президента клуба (Абрамовича) лучше не ждать, а самому Сарри придется упорно трудиться. Но он никогда не испытывал с этим проблем", — приводит слова Раньери Football Italia.

"Сарри удалось добиться успеха на всех уровнях, включая «Эмполи». Сейчас его знают во всей Европе, и я уверен, что он сможет привить свой стиль игры любой команде".