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​Раньери: «Сарри способен добиться успеха в „Челси“
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​Раньери: «Сарри способен добиться успеха в „Челси“ 

Евро-футбол.Ру 27 мая 2018
Фото: Евро-футбол.Ру
Экс-менеджер «Челси» и «Лестера» Клаудио Раньери прокомментировал возможное назначение Маурицио Сарри главным тренером лондонцев.
"Сарри в «Челси»? Зависит от того, что нужно Маурицио. Особой отдачи от президента клуба (Абрамовича) лучше не ждать, а самому Сарри придется упорно трудиться. Но он никогда не испытывал с этим проблем", — приводит слова Раньери Football Italia.
"Сарри удалось добиться успеха на всех уровнях, включая «Эмполи». Сейчас его знают во всей Европе, и я уверен, что он сможет привить свой стиль игры любой команде".
Ранее итальянской прессе стало известно, что «Наполи» не спешит отпускать Сарри в «Челси» и лондонцам придётся подождать до истечения срока контракта тренера с клубом из Неаполя.
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