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Программа «Вместе» меняет время выхода в эфир
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Программа «Вместе» меняет время выхода в эфир 

Мир24 27 мая 2018
Итоговая программа «Вместе» с Екатериной Абрамовой на телеканале «МИР» меняет время выхода. С 3 июня передача, из которой можно узнать все главные новости недели, будет выходить в 18:30.
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