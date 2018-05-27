Программа «Вместе» меняет время выхода в эфир

Итоговая программа «Вместе» с Екатериной Абрамовой на телеканале «МИР» меняет время выхода. С 3 июня передача, из которой можно узнать все главные новости недели, будет выходить в 18:30.

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