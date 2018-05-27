Тринадцать лет спустя: как живет дзюдоистка, уложившая Путина на лопатки

Президент России Владимир Путин вышел на татами в 11 лет. Так и началась любовь к дзюдо — любовь на всю жизнь. С самого детства. Любой спортсмен знает, что боевое искусство — это не всегда победа. И тем более не всегда иппон, то есть победа безоговорочная. Вот и у Путина бывали поражения.

В 2005 году, например, президента на лопатки уложила девочка, которой еще даже не было десяти. Лиза Шелюгова. Как она живет сегодня? С Лизой встретился корреспондент телеканала «МИР 24» Нахид Бабаев. В 2005 году эти кадры увидела вся страна: крошечная девочка — всего метр ростом — сделала красивую подсечку и уложила на татами президента России Владимира Путина.

«Он мне говорил: «Давай сделаем вот этот вот бросок». Он мне объяснил, как его надо сделать, и после этого я, волнуясь, потому что я держу огромного дяденьку, и я понимаю, что это момент важный, и я выполняю бросок, он падает», — рассказала Елизавета.

Лизе тогда было девять лет. Мама как обычно привела ее на тренировку. Мастер-класс давали олимпийский чемпион Ясухиро Ямасито и российские спортсмены. Никто не ожидал, что среди них в тот день окажется мастер спорта по дзюдо Владимир Путин. Президент помогал ученикам детско-юношеской школы отрабатывать приемы борьбы.

«Вот кимоно, в котором я боролась, и самая памятная подпись — у меня на поясе. Пояс у меня тогда был желтый. Это подпись от В. В. Путина», — поделилась Елизавета.

После спарринга с президентом маленькая Лиза твердо решила стать спортсменкой — и обязательно самой красивой.

«Хотела стать великой. Тем более на этом же мастер-классе была девчонка, девушка. Она была очень красивая. Наша чемпионка Европы Богданова, она тоже, конечно, своим примером, как она выглядела, как она выглядела в кимоно, своими достижениями меня замотивировала», — рассказала Елизавета.

В дзюдо Елизавета Шелюгова добилась серьезных результатов в юношеском разряде. «Одна из самых ценных медалей — это второе место на первенстве России по дзюдо, затем я попала в сборную и участвовала в европейских кубках, и я заняла бронзу в чемпионате в Твери », — поделилась спортсменка.

Когда исполнилось 20 лет, Елизавета поняла, что пик карьеры дзюдоистки пройден. Трезво оценила свои возможности и решила стать наставником.

«Меня, естественно, чаще стали спрашивать люди, которые были старше, то есть коллеги, тренера. Им стало это интересно. Но помимо этого у меня, если честно, не было какого-то вау-эффекта огромного», — поделилась Лиза.

Но был другой эффект — эффект дзюдо. Понимание, что приемы боевого искусства пригодятся за пределами татами. Ведь наша жизнь — это не всегда борьба. Это «гибкий путь». { ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ