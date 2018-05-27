Клаудио Раньери: «Сарри будет редко видеться с Абрамовичем в „Челси“

Бывший главный тренер «Челси» Клаудио Раньери заявил, что Маурицио Сарри, считающийся основным претендентом на пост наставника «синих», будет очень редко контактировать с владельцем команды Романом Абрамовичем . 71-летний Раньери возглавлял лондонцев с 2000 по 2004 год.

— Переход Сарри в «Челси» зависит от него самого, — сказал в интервью Sky Italia Раньери. — Он редко будет общаться с владельцем команды. Маурицио хорошо работал на всех уровнях, включая «Эмполи», где посчитали, что он не готов к большим командам. — Теперь он известен всей Европе. Я уверен, что Сарри может развивать свой футбол и свою философию в любом месте. ​