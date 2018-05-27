Данни: «Зениту» важно назначить российского тренера. Семак — идеальная кандидатура"

— Тренером «Зенита» может стать Сергей Семак. Как вам такой вариант?

— Думаю, это идеальная кандидатура. Он знает клуб изнутри, провел прекрасный сезон с «Уфой». Его все уважают как личность. Если Семак станет тренером «Зенита», зауважают еще больше. Мне очень нравилось с ним работать — и когда мы были игроками, и когда Семак ненадолго, на две недели, возглавил команду. Просто идеальный вариант! Семак знает российский чемпионат, игроков, соперников. Для «Зенита» важно назначить российского тренера. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

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