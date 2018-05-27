Бывший капитан "Зенита" Данни считает, что главного тренера «Уфы» Сергея Семака стоит пригласить в питерский клуб. В сезоне-2017/18 «Зенит» возглавлял Роберто Манчини, который по окончании сезона ушел в сборную Италии. Семак считается одним из главных кандидатов на его замену.
— Тренером «Зенита» может стать Сергей Семак. Как вам такой вариант?
— Думаю, это идеальная кандидатура. Он знает клуб изнутри, провел прекрасный сезон с «Уфой». Его все уважают как личность. Если Семак станет тренером «Зенита», зауважают еще больше. Мне очень нравилось с ним работать — и когда мы были игроками, и когда Семак ненадолго, на две недели, возглавил команду. Просто идеальный вариант! Семак знает российский чемпионат, игроков, соперников. Для «Зенита» важно назначить российского тренера. (Юлия ЯКОВЛЕВА)
Полностью интервью Данни