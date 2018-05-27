Собачье фэшн-шоу в Торонто

Торонто, 27 мая / Синьхуа / — В субботу в канадском городе Торонто прошло собачье фэшн-шоу. Перед зрителями по подиуму продефилировали десятки собак, наряженных в разные костюмы.

Торонто, 27 мая /Синьхуа/ — В субботу в канадском городе Торонто прошло собачье фэшн-шоу. Перед зрителями по подиуму продефилировали десятки собак, наряженных в разные костюмы.

Торонто, 27 мая /Синьхуа/ — В субботу в канадском городе Торонто прошло собачье фэшн-шоу. Перед зрителями по подиуму продефилировали десятки собак, наряженных в разные костюмы.

Торонто, 27 мая /Синьхуа/ — В субботу в канадском городе Торонто прошло собачье фэшн-шоу. Перед зрителями по подиуму продефилировали десятки собак, наряженных в разные костюмы.

Торонто, 27 мая /Синьхуа/ — В субботу в канадском городе Торонто прошло собачье фэшн-шоу. Перед зрителями по подиуму продефилировали десятки собак, наряженных в разные костюмы.