В Сеуле картину абстракциониста продали за 8 миллионов долларов 

С молотка ушла работа южнокорейского художника Ким Ван Ки под названием «3-II-72 #220». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.
На картине, созданной в 1972 году, изображены красные точки. В верхней части полотна — небольшой синий треугольник.
Эксперты отмечают, что абстракционист редко использовал красный цвет. В основном все его полотна выполнены в синей цветовой гамме.
Данная работа живописца стала самой дорогой корейской картиной, когда-либо выставлявшейся на торги.
Ким Ван Ки называют пионером корейского абстракционизма. В 60-е годы прошлого века художник переехал в Нью-Йорк, где и прожил до самой смерти в 1974 году.