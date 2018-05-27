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Вячеслав Малафеев: «Как я слышал из прессы, презентация тренера во вторник»
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Вячеслав Малафеев: «Как я слышал из прессы, презентация тренера во вторник» 

Спорт-Экспресс 27 мая 2018
Заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев не стал отвечать на вопрос о том, кто возглавит петербургскую команду, но подчеркнул, что у сине-бело-голубых будет хороший тренер, передает из Санкт-Петербурга корреспондент «СЭ» Гоша ЧЕРНОВ.
— Как я слышал из прессы, презентация во вторник, — сказал Малафеев. — Будет хороший тренер.
Напомним, что изначально на пост наставника сине-бело-голубых претендовало пять специалистов, после совета директоров 14 мая список сократился до трех. По данным «СЭ», на вторничной встрече тренером будет назначен Сергей Семак.
СМИ: Фанаты «Зенита» получили приглашение на встречу с новым тренером
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