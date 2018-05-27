Вячеслав Малафеев: «Как я слышал из прессы, презентация тренера во вторник»

Заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев не стал отвечать на вопрос о том, кто возглавит петербургскую команду, но подчеркнул, что у сине-бело-голубых будет хороший тренер, передает из Санкт-Петербурга корреспондент «СЭ» Гоша ЧЕРНОВ. — Как я слышал из прессы, презентация во вторник, — сказал Малафеев. — Будет хороший тренер. Напомним, что изначально на пост наставника сине-бело-голубых претендовало пять специалистов, после совета директоров 14 мая список сократился до трех. По данным «СЭ», на вторничной встрече тренером будет назначен Сергей Семак СМИ: Фанаты «Зенита» получили приглашение на встречу с новым тренером