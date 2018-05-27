Фернандес: футболисты сборной России не обсуждают травму Салаха

Сборные России и Египта сыграют в одной группе на предстоящем чемпионате мира в России . В субботу Салах получил травму плеча в финале Лиги чемпионов с мадридским "Реалом" . Как ранее сообщил министр спорта и молодежи Египта Халед Абд Эль-Азиз, восстановление Салаха займет две недели.

"Я ни за кого не болел, просто посмотрел матч и получил отличные впечатления. Травма Салаха? Мы — профессионалы, и такое не обсуждаем", — сказал Фернандес.

Защитник, который является уроженцем Бразилии , отметил, что прогрессирует в изучении русского языка. «Мой русский язык уже лучше — немного понимаю и начинаю потихоньку говорить. Большинство указаний тренера понимаю, а когда не понимаю, мне помогает тренер Паулино Гранеро», — рассказал он.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.