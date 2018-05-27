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Фернандес: футболисты сборной России не обсуждают травму Салаха
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Фернандес: футболисты сборной России не обсуждают травму Салаха 

ТАСС 27 мая 2018
НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 27 мая. /ТАСС/. Футболисты сборной России не обсуждают травму нападающего команды Египта и «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха. Об этом рассказал журналистам защитник российской сборной Марио Фернандес.
Сборные России и Египта сыграют в одной группе на предстоящем чемпионате мира в России. В субботу Салах получил травму плеча в финале Лиги чемпионов с мадридским "Реалом". Как ранее сообщил министр спорта и молодежи Египта Халед Абд Эль-Азиз, восстановление Салаха займет две недели.
"Я ни за кого не болел, просто посмотрел матч и получил отличные впечатления. Травма Салаха? Мы — профессионалы, и такое не обсуждаем", — сказал Фернандес.
Защитник, который является уроженцем Бразилии, отметил, что прогрессирует в изучении русского языка. «Мой русский язык уже лучше — немного понимаю и начинаю потихоньку говорить. Большинство указаний тренера понимаю, а когда не понимаю, мне помогает тренер Паулино Гранеро», — рассказал он.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.
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