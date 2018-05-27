Ким Чен Ын удивляет мир своим штанами и прической. Почему он так выглядит?

Чем ближе подписание мирного договора между двумя Кореями, тем чаще вождь самой закрытой страны мира Ким Чен Ын появляется на публике. Которая гадает: почему у него такие ботинки? Ким хочет казаться выше, чем есть на самом деле? Возникает и ряд вопросов к его манере одеваться, стричься и передвигаться. Но за всеми особенностями эксцентричного имиджа кроется серьезная подоплека.

Обе Кореи США могут провести трехсторонний саммит, на котором объявят о формальном окончании Корейской войны, де-факто завершившейся 65 лет назад. О возможности хотя бы на бумаге поставить точку в одном из самых долгих конфликтов современности, в воскресенье заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Накануне южнокорейский президент и вождь Северной Кореи Ким Чен Ын встретились в пограничном пункте Пханмунджом не объявленные заранее переговоры. Лидеры разделенного полуострова встречаются в таком формате уже второй раз. В субботу Мун и Ким договорились, что 1 июня пройдут межкорейские переговоры на высоком уровне. Одновременно Ким Чен Ын выразил «твердое намерение» встретиться с Дональдом Трампом . Да и в Белом доме дают понять: историческая встреча президента США с лидером КНДР (которого Трамп предпочитал называть «человеком-ракетой») все-таки может состояться. Корейская тема вновь оказывается в центре внимания мира.

Причем интерес вызывает не только содержание доселе немыслимых встреч, но и полувоенная форма, в которой предпочитает появляться высший руководитель КНДР, «блистательный товарищ» Ким Чен Ын. Френч, широкие брюки, зимой двубортное пальто — как будто Корейская война только закончилась, и на дворе 1953 год.

Да и вообще, необычный облик правящего вождя самой закрытой страны мира вызывает неутихающее любопытство. Так, к примеру, после апрельского саммита двух Корей сеульские журналисты выдали «сенсацию»: пхеньянский вождь, оказывается, пользуется специальными стельками для имитации высокого роста.

Что не так с обувью Ким Чен Ына?

Основанием для сомнений стало то, что на Киме были туфли необычной формы. Туда могли быть вложены специальные стельки, благодаря которым Ким казался почти ровней коллеги. Рост Муна, и это не секрет, — 168 см. Таким образом, рост вождя должен составлять 162,5 см, утверждают южнокорейские издания.

При этом в большинстве открытых источников фигурируют совсем другие данные — 175 сантиметров, что на 15 сантиметров выше отца, «великого руководителя» Ким Чен Ира

Ученый-кореевед Константин Асмолов считает все подобные публикации кривотолками. «Можно обратить внимание на другие фотографии Ким Чен Ына, где он в более или менее такой же обуви. Кстати, в отношении отца, Ким Чен Ира, эта тема тоже муссировалась, — сказал эксперт газете ВЗГЛЯД . — Его отец Ким Чен Ир носил обувь, связанную с диабетической стопой. Он страдал диабетом в тяжелой форме. Предрасположенность к диабету влияет и на излишний вес».

Почему Ким носит широкие штаны?

Если рост товарища Кима — предмет для споров в Южной Корее, то южан не удивляет, почему вождь северян носит костюм странного по нынешним временам фасона: френч и широкие брюки. Да, штаны а-ля 1950-е годы скрывают полноту, но дело не только в этом.

Если отец, Ким Чен Ир, предпочитал костюмы защитного цвета с курткой на «молнии», то гардероб его сына выглядит приветом из времен Сталина, Мао и самое главное — родного дедушки Ким Ир Сена . Достаточно сравнить облик Кима Третьего и фотографии сравнительно нестарого Кима Первого (в старости тот все-таки предпочел классический костюм с галстуком).

Это своего рода визуальное «возвращение к истокам». Дополнительный фактор законности собственной власти — традиция.

«С одной стороны, Ким Чен Ын — реформатор, фактически переводящий экономику КНДР на рыночные рельсы. Он пытается подружиться с Западом. С другой стороны — он консервативный реформатор, как например, и Дэн Сяопин », — сказал газете ВЗГЛЯД южнокорейский эксперт российского происхождения Владимир Тихонов (Пак Но Джа). Дэн тоже предпочитал носить «маоистские» китель и кепку, но при этом уводил Китай все дальше от принципов великого кормчего.

Кстати, у Кима Третьего есть все внешние данные, чтобы «косплеить» Кима Первого. Сходство поразительно — достаточно взглянуть на фото встречи Кима и Брежнева.

Почему у лидера КНДР такая прическа?

Можно также обратить внимание на прическу основателя КНДР на упомянутой выше фотографии. Это, собственно, ответ на вопрос, почему и нынешнего вождя Северной Кореи с самого начала его «восшествия на престол» отличала своеобразная стрижка. Она не странная, а просто точно как у дедушки.

Правда, в феврале 2015 года северокорейский лидер появился на политбюро с новой прической. Тогда Ким зачесал волосы кверху, изменив стилю деда, носившего классический полубокс, заметила тогда BBC. В таком «зачесе» можно увидеть также и вариант прически отца, Кима Второго. Но, как судачили злые языки, «зачес» в сочетании с темным френчем напоминает о классических портретах Мао Цзэдуна , первого азиатского лидера, который обзавелся ядерным оружием и заставил считаться с собой обе тогдашние сверхдержавы.

Почему Кимы не летают на самолетах?

Еще одно проявление верности заветам деда и отца — Ким Чен Ын предпочитает всем прочим средствам передвижения личный бронепоезд. Сообщается, что в марте Ким именно таким образом прибыл и в Китай. Судя по сообщениям СМИ, это бронепоезд, доставшийся в наследство от отца — именно такой состав, зеленый с желтой полосой, в свое время привозил Кима Второго в Москву

То, что Ким Чен Ир принципиально не летал самолетом, объясняли его аэрофобией. В случае с Ким Чен Ыном это вряд ли верно. Нынешний вождь, насколько известно, учился в Швейцарии . А о прибытии бронепоезда на вокзал Цюриха ничего не известно. Да и теперь, при необходимости, нынешний лидер КНДР пользуется самолетом. Например, в случае майского визита в Пекин. Иногда, ради скорости приходится жертвовать приверженностью семейной традиции. Но все же, традиция есть традиция. Если верить бывшему полпреду Пуликовскому, вагон когда-то был подарен Ким Ир Сену Сталиным.

Что же касается Ким Чен Ына, то его собственная манера передвигаться на авто недавно задала задачку мировой прессе.

Почему за «Мерсом» Кима бежали 12 охранников?

Во время встречи в верхах 27 апреля журналисты обратили внимание и на дюжину охранников, быстро и слаженно бегущих вокруг лимузина лидера. С одной стороны, конечно, «когда лимузин едет медленно, вокруг него бежит охрана. Это протокол», — заметил Константин Асмолов. Охранники бегали за лимузинами Путина, Трампа и других лидеров.

Но, во-первых, такая бодрая пробежка все-таки редкость — наблюдатели смогли привести только одну аналогию, с бывшим диктатором Гамбии Яйя Джамме, за лимузином которого бегал охранник с чемоданом — правда, только один. Все-таки картинка не давала покоя — почему именно двенадцать?

Есть мнение, что разгадка кроется в самой цифре 12. Она имеет для Кимов особое значение. В 1912 году родился Ким Первый, ровно через сто лет, в 2012-м Ким Второй был посмертно объявлен вечным генсеком. Тогда же Ким Третий стал официальным главой партии и Госкомитета обороны. У Кима Первого было 12 официальных титулов — от «Прославленного Полководца, сошедшего с небес» до «Солнца жизни».