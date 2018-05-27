Черчесов рассказал о восстановлении Смолова

"Опасения после травмы Смолова? Вы же видите, что те игроки, что пропускают занятия, — работают индивидуально. Если, например, проблема с икроножной мышцей, то акцент делается на другом", — цитирует Черчесова "Чемпионат.com"

Специалист добавил, что он видел эпизод с повреждением Смолова.

"Понятно, что если есть неведение — вопрос возникает. Для этого есть кому позвонить, чтобы сделали МРТ, которое развеяло все сомнения. Был ушиб. Там был стык с Гранатом, Владимир ударил коленом. Момент игровой, никаких проблем", — отметил тренер.

Ранее Черчесов поделился мнением о внеплановых проверках игроков сборной на допинг.