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Черчесов рассказал о восстановлении Смолова
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Черчесов рассказал о восстановлении Смолова 

Газета.Ru 27 мая 2018
Фото: Газета.Ru
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о самочувствии нападающего Федора Смолова.
"Опасения после травмы Смолова? Вы же видите, что те игроки, что пропускают занятия, — работают индивидуально. Если, например, проблема с икроножной мышцей, то акцент делается на другом", — цитирует Черчесова "Чемпионат.com".
Специалист добавил, что он видел эпизод с повреждением Смолова.
"Понятно, что если есть неведение — вопрос возникает. Для этого есть кому позвонить, чтобы сделали МРТ, которое развеяло все сомнения. Был ушиб. Там был стык с Гранатом, Владимир ударил коленом. Момент игровой, никаких проблем", — отметил тренер.
Ранее Черчесов поделился мнением о внеплановых проверках игроков сборной на допинг.
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