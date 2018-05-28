В Печатниках отметили Общероссийский день библиотек

В воскресенье, 27 мая, в библиотеке № 132 состоялся библиоперформанс «Я книжным воздухом дышу», посвященный Общероссийскому дню библиотек. Информация об этом появилась в официальной группе учреждения культуры.

«Программа проходила одновременно в трех залах библиотеки. Наша взрослая аудитория слушала про историю возникновения и развития библиотек. Дети в игровой форме окунулись в профессию библиотекаря и узнали о возникновении книги», — говорится в сообщении.

Дополнительная информация о деятельности библиотеки: /vk.com/lib_uvao_132. (то)