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Черчесов: «Смолов чувствует себя хорошо, болевых ощущений не испытывает»
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Черчесов: «Смолов чувствует себя хорошо, болевых ощущений не испытывает» 

Евро-футбол.Ру 27 мая 2018
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о состоянии нападающего команды Фёдора Смолова, который ранее получил небольшую травму.
— Насколько велики были ваши опасения, когда травму на тренировке получил Фёдор Смолов? И не помешает ли ушиб дальнейшему процессу его подготовки к ЧМ-2018?
— Есть икроножная мышца, из-за которой Смолов пропустил два дня, но есть и другие, нагрузка на которые продолжалась без пауз. Произошла такая ситуация — значит, мы делаем акцент на других мышцах, чтобы он был в тонусе. Последние две тренировки Фёдор провел целиком. Понятно, что когда мы оказываемся в неведении, вопросы возникают — но, слава богу, здесь есть кому позвонить, чтобы нас сразу приняли. Тем более этот эпизод произошел прямо передо мной, и я вижу механику ситуации. Сомнения, понятно, всегда закрадываются, но МРТ их развеяло. Чему мы, естественно, рады.
— А что конкретно произошло в том эпизоде?
— Единоборство один в один Смолова с Гранатом, удар коленом в колено. Игровой момент, и в этом никаких проблем не было.
— Фёдор сейчас не жалуется на самочувствие, не испытывает болей?
— Нет. Сегодня он тренировался полностью со всеми, тем более эта тренировка была непростой.
Тренировочный сбор российской команды в Австрии продлится до 31 мая.
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