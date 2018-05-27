Черчесов: «Смолов чувствует себя хорошо, болевых ощущений не испытывает»

— Насколько велики были ваши опасения, когда травму на тренировке получил Фёдор Смолов? И не помешает ли ушиб дальнейшему процессу его подготовки к ЧМ-2018?

— Есть икроножная мышца, из-за которой Смолов пропустил два дня, но есть и другие, нагрузка на которые продолжалась без пауз. Произошла такая ситуация — значит, мы делаем акцент на других мышцах, чтобы он был в тонусе. Последние две тренировки Фёдор провел целиком. Понятно, что когда мы оказываемся в неведении, вопросы возникают — но, слава богу, здесь есть кому позвонить, чтобы нас сразу приняли. Тем более этот эпизод произошел прямо передо мной, и я вижу механику ситуации. Сомнения, понятно, всегда закрадываются, но МРТ их развеяло. Чему мы, естественно, рады.

— А что конкретно произошло в том эпизоде?

— Единоборство один в один Смолова с Гранатом, удар коленом в колено. Игровой момент, и в этом никаких проблем не было.

— Фёдор сейчас не жалуется на самочувствие, не испытывает болей?

— Нет. Сегодня он тренировался полностью со всеми, тем более эта тренировка была непростой.