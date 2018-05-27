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Евгения Медведева: Не знаю, что сейчас буду делать, но я вижу свет счастливого будущего
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Евгения Медведева: Не знаю, что сейчас буду делать, но я вижу свет счастливого будущего 

Российский стадион 27 мая 2018
Фото: Российский стадион
Российская фигуристка Евгения Медведева призналась, что решение об уходе от тренера Этери Тутберидзе стало самым сложным в ее жизни.
— Это был мой выбор. Самый трудный выбор в моей жизни, — приводит слова спортсменки Olympic Channel. — Я действительно не знаю, что сейчас буду делать, но я вижу свет счастливого будущего. Просто хочу двигаться вперед. Я больше ничего не боюсь. Чувствую независимость и свободу на льду, наслаждаюсь каждым моментом.
Напомним, что новым наставником россиянки станет канадский специалист Брайан Орсер.
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