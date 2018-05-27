Евгения Медведева: Не знаю, что сейчас буду делать, но я вижу свет счастливого будущего

— Это был мой выбор. Самый трудный выбор в моей жизни, — приводит слова спортсменки Olympic Channel. — Я действительно не знаю, что сейчас буду делать, но я вижу свет счастливого будущего. Просто хочу двигаться вперед. Я больше ничего не боюсь. Чувствую независимость и свободу на льду, наслаждаюсь каждым моментом.