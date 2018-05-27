Медведев рассказал, без чего невозможно представить жизнь современного человека

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в поздравительной телеграмме ко Дню химика заявил, что жизнь современного человека невозможно представить без продукции химических предприятий.

"Примите мои сердечные поздравления с Днем химика. Этот замечательный праздник объединяет людей самых разных специальностей — технологов, инженеров, экологов, ученых и исследователей, фармацевтов, радиохимиков, всех, кто посвятил свою жизнь изучению химической науки", — говорится в поздравлении.

Медведев отметил, что химическая промышленность занимает особое место в российской экономике, а также обеспечивает сырьем большое количество отраслей. Премьер добавил, что российские ученые-химики разработали «уникальные материалы», которые используются в медицине, металлургии, автомобилестроении, а также в космической отрасли и при строительстве ядерных реакторов.

"Жизнь современного человека уже невозможно представить без продукции химических предприятий", — заключил чиновник.

Также он пожелал работникам области удачи, новых успехов и ярких открытий.