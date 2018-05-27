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Медведев рассказал, без чего невозможно представить жизнь современного человека
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Медведев рассказал, без чего невозможно представить жизнь современного человека 

Газета.Ru 27 мая 2018
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в поздравительной телеграмме ко Дню химика заявил, что жизнь современного человека невозможно представить без продукции химических предприятий.
"Примите мои сердечные поздравления с Днем химика. Этот замечательный праздник объединяет людей самых разных специальностей — технологов, инженеров, экологов, ученых и исследователей, фармацевтов, радиохимиков, всех, кто посвятил свою жизнь изучению химической науки", — говорится в поздравлении.
Медведев отметил, что химическая промышленность занимает особое место в российской экономике, а также обеспечивает сырьем большое количество отраслей. Премьер добавил, что российские ученые-химики разработали «уникальные материалы», которые используются в медицине, металлургии, автомобилестроении, а также в космической отрасли и при строительстве ядерных реакторов.
"Жизнь современного человека уже невозможно представить без продукции химических предприятий", — заключил чиновник.
Также он пожелал работникам области удачи, новых успехов и ярких открытий.
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