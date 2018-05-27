Пашков: «Мода на тренеров-легионеров в КХЛ — отрыжка кризисных времен, пора вводить лимит»

«Удивляет то, что в КХЛ намечается новая мода. Несколько лет назад от тренеров-легионеров Лига отказалась, теперь хлынула обратная волна. Прежде всего в Восточной конференции, где с учетом Хартли будут работать еще три зарубежных специалиста — Яндач из «Магнитки», Тапола из «Куньлуня», Мамбеталиев из «Барыса». Добавил бы в этот список и Немировски из «Торпедо», который, насколько я знаю, родился в Канаде . Я считаю, что мода на тренеров легионеров в КХЛ это отрыжка тех времен, когда наш хоккей переживал очевидный кризис. И дело даже не в квалификации зарубежных специалистов — она разная, а в том, что их работа не является системной и в лучшем случае приносит кратковременный результат.

Омске после всех перестановок в руководстве выбор тренера затянулся — в переходной ситуации это было неизбежно. Тем не менее в списке нынешних тренеров-легионеров как раз именно Хартли — самая бесспорная фигура, уровня Майка Кинэна . Много работал в НХЛ, брал Кубок Стэнли, не провалился со сборной Латвии . Но, повторюсь, проблема в том, сработает ли Хартли системно.

На чемпионате мира и этапах Евротура внимательно смотрел за новым наставником «Магнитки» Яндачем. Скажу честно, в сборной Чехии он не впечатлял — иногда казалось, что у команды есть проблемы с управлением, тренер выглядел отчужденным. В принципе неудовлетворительный результат чехов в Дании это подтвердил. Есть подозрение, что с Яндачем возникнут проблемы и у «Металлурга». Зато от рокировки Яндач — Ржига сборная Чехии выиграла. Козыри Ржиги — энергетика, управление коллективом. Так что чехи в следующем сезоне должны прибавить. Опасаюсь, что Немировски не удастся заменить Скудру. Латышского специалиста в последнее время много ругали, но трудно спорить с тем, что все четыре года его «Торпедо» было одним из узнаваемых коллективов КХЛ. «Торпедо» нужно будет очень сильно постараться, чтобы не сдать своих позиций. «Барыс» переживает тяжелые времена смены поколений. Команда присматривается не только к молодым местным игрокам, но и к молодым местным тренерам. Политика, как говорится, ясна, но принесет ли она результат — вопрос. Что касается «Куньлуня», то очень жаль, что в китайском клубе, как, впрочем, и в казахстанском, Россия теряет тренерскую вакансию. Убежден, что системно именно наши специалисты работают эффективнее своих зарубежных коллег.

Зарубежную тренерскую волну, охватившую именно Восток КХЛ, пропускать ни в коем случае нельзя. Необходимо понять, почему руководители на местах вдруг начали делать ставку на иностранцев, не идет ли здесь банальное прикрытие громкими именами, имитация работы. И почему у нас сегодня с десяток отечественных специалистов, которые не могут трудоустроиться. КХЛ и ФХР пора задуматься над введением лимита и на тренеров-легионеров. Во всяком случае в Восточной конференции он уже напрашивается», — слова эксперта приводит.