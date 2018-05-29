Андрей Талалаев: «Этому „Ливерпулю“ было очень сложно обыграть этот „Реал“

Известный футбольный тренер и эксперт Андрей Талалаев считает, что "Реал" по праву победил в финале Лиги чемпионов. Мадридский клуб со счетом 3:1 обыграл «Ливерпуль».

— Этому «Ливерпулю» было очень сложно обыграть этот «Реал». Во-первых, «Реал» сам по себе очень хорош. У Зидана в этом сезоне было множество вариантов, а «Ливерпулю» в сравнении с мадридцами не хватало класса, длины скамейки и вариативности, — заявил в эфире программы «Футбол России» Таталалев. — «Реал» почти не атаковал в начале матча, а просто гонял «Ливерпуль», чтобы англичане израсходовали силы. А затем «Ливерпуль» подсел, да еще к тому же команда лишилась Салаха. Во втором тайме «Реал» стал действовать более активно и больше атаковать через фланги.