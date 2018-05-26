Черезов: в биатлоне нужно восстановить отношения между спортсменами и тренерами

«Должна быть прозрачность во всех действиях, определённые понятные правила, которые все соблюдают. Как региональные команды, так и сборные, и в самой федерации, чтобы всё было прозрачно, чётко и понятно. Тогда будет вера, будет доверие. Что касается спортсменов, да, прошлый сезон очень болезненно все воспринимают, и я думаю, что нужно ещё восстановить отношения между спортсменами и тренерами. Должна быть вера в тренеров. Тренер должен верить в спортсменов. Спортсмен должен верить, что он защищён, и тренер хочет из него сделать чемпиона и всячески ему в этом помогать. Спокойствие должно быть у спортсмена, что если он пробежит раз плохо, его не отправят по регионам бегать. То есть, если всё по крупицам собрать, СБР предстоит достаточно тяжёлая работа», — сказал Черезов в эфире «Спорт FM».