Черезов: в биатлоне нужно восстановить отношения между спортсменами и тренерами 

Член правления Союза биатлонистов России, руководитель спортивных проектов концерна «Калашников», трёхкратный чемпион мира и двукратный призёр Олимпийских игр Иван Черезов рассказал, как, по его мнению, будет строиться работа СБР под руководством Владимира Драчёва.
«Должна быть прозрачность во всех действиях, определённые понятные правила, которые все соблюдают. Как региональные команды, так и сборные, и в самой федерации, чтобы всё было прозрачно, чётко и понятно. Тогда будет вера, будет доверие. Что касается спортсменов, да, прошлый сезон очень болезненно все воспринимают, и я думаю, что нужно ещё восстановить отношения между спортсменами и тренерами. Должна быть вера в тренеров. Тренер должен верить в спортсменов. Спортсмен должен верить, что он защищён, и тренер хочет из него сделать чемпиона и всячески ему в этом помогать. Спокойствие должно быть у спортсмена, что если он пробежит раз плохо, его не отправят по регионам бегать. То есть, если всё по крупицам собрать, СБР предстоит достаточно тяжёлая работа», — сказал Черезов в эфире «Спорт FM».