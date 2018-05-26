Янькова: это только начало, скоро увидимся

Российская спортсменка Анастасия Янькова, потерпевшая поражение от Кейт Джексон на турнире Bellator 200 25 мая, дала понять, что невзирая на неудачу, она не намерена останавливаться.

«Спасибо вам за всю эту огромную поддержку! Я не ожидала, что будет так много добрых слов! Я это ценю и очень благодарна каждому из вас! Вчера я проиграла, но если ты выбираешь быть бойцом, принимать вызовы, сражаться с сильными соперниками, то ты принимаешь и тот факт, что такое может произойти.

Тем, кто остаётся со мной, независимо от того чью руку вчера поднял рефери, я очень благодарна и счастлива, что вы у меня есть. У меня лучшая команда в мире, для остального мне просто нужно время. Ничего не заканчивается, это только начало. Лицо немного помято, но я без травм, так что скоро увидимся", — написала Янькова на своей официальной странице в «Инстаграме».

Соответствующий пост можно увидеть на странице спортсменки в социальной сети.