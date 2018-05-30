Ещё
Индийский мистик Садхгуру представил в Москве книгу «Внутренняя инженерия»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Индийский мистик Садхгуру представил в Москве книгу «Внутренняя инженерия» 

ТАСС 8 часов назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Индийский мистик и йогин Садхгуру в среду представил свою книгу «Внутренняя инженерия» на пресс-конференции в ТАСС.
В издание вошли уроки Садхгуру о том, как научиться владеть своим телом и духом.
В первой части автор знакомит читателя со своим видением мира и человека, описывает свою биографию, а во второй — предлагает практические советы и упражнения, «которые помогут переосмыслить представления о пределе человеческих возможностей».
Садхгуру, представляя книгу, отметил, что она содержит самые простые вещи, которые может практиковать каждый читатель, чтобы улучшить здоровье и физическую форму. Йогин призвал не забывать о необходимости совершенствования тела, что в последующем, безусловно, поспособствует успеху во всех сферах жизни. Он также заметил, что при составлении книги не собирался поучать кого-либо и речь не шла о каком-либо учении. Труд содержит лишь методики, которые можно применять «как клавиатуру» для управления своим телом, добавил он.
В свою очередь генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев заметил, что книги по самосовершенствованию — самый быстро развивающийся сегмент рынка. «Мы видим большой спрос, уверен, что книга Садхгуру будет лидером в своей нише», — заметил Капьев.
Книга Садхгуру вышла в редакции «Бомбора» (входит в издательство «Эксмо») и уже поступила в продажу.
ТАСС: последние новости
Евдокимов назначен главным тренером клуба "Ротор-Волгоград" Беспилотники "Калашникова" будут обследовать Волгу на предмет загрязнения ФК "Наполи" объявил об отставке главного тренера команды Сарри
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Совратившая школьника учительница погибла в страшной аварии69
Россия обратилась с просьбой к Донбассу171
Порошенко прокомментировал «убийство» Бабченко204
Чем российский бензин мешает Казахстану20
«Россия всегда прощает»45
Видео
01:11
Путин рассказал, что его смущает
Политика
02:17
Москве угрожают ежегодные майские ураганы
Общество Новости Москвы
02:01
В убийстве журналиста Бабченко обвинили Россию
Украина В мире
00:45
Несите счет: как пропали миллионы Захарченко
Происшествия Статьи
00:52
«Бабченко опозорился до конца своих дней»
Украина Политика
02:00
Генерал ФСБ прокомментировал «воскрешение» Бабченко
Происшествия
03:26
Россия обратилась с просьбой к Донбассу
Политика Конфликты
04:02
Кудрин назвал альтернативу повышения налогов
Экономика Личный счет
00:40
Появилось видео задержания организатора убийства Бабченко
Происшествия
01:24
Захарова прокомментировала «воскрешение» Бабченко
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение