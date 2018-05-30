Индийский мистик Садхгуру представил в Москве книгу «Внутренняя инженерия»

МОСКВА , 30 мая. / ТАСС /. Индийский мистик и йогин Садхгуру в среду представил свою книгу «Внутренняя инженерия» на пресс-конференции в ТАСС.

В издание вошли уроки Садхгуру о том, как научиться владеть своим телом и духом.

В первой части автор знакомит читателя со своим видением мира и человека, описывает свою биографию, а во второй — предлагает практические советы и упражнения, «которые помогут переосмыслить представления о пределе человеческих возможностей».

Садхгуру, представляя книгу, отметил, что она содержит самые простые вещи, которые может практиковать каждый читатель, чтобы улучшить здоровье и физическую форму. Йогин призвал не забывать о необходимости совершенствования тела, что в последующем, безусловно, поспособствует успеху во всех сферах жизни. Он также заметил, что при составлении книги не собирался поучать кого-либо и речь не шла о каком-либо учении. Труд содержит лишь методики, которые можно применять «как клавиатуру» для управления своим телом, добавил он.

В свою очередь генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев заметил, что книги по самосовершенствованию — самый быстро развивающийся сегмент рынка. «Мы видим большой спрос, уверен, что книга Садхгуру будет лидером в своей нише», — заметил Капьев.

Книга Садхгуру вышла в редакции «Бомбора» (входит в издательство «Эксмо») и уже поступила в продажу.