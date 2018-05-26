Орлов: «Зенит» решил объявить имя нового главного тренера к середине недели

«Семак остаётся одним из претендентов на пост главного тренера «Зенита». Но появился и второй кандидат, о котором пишут и рассказывают (Сарри. — Прим. «Чемпионата»). Руководство «Зенита» решило, что где-то к середине недели наконец-то будет объявлена кандидатура. То есть идут переговоры, прикидки. Видимо, ведётся речь о контрактах», — сказал Орлов в эфире «ГСО Live».