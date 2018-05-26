Ещё
Кузнецова: «Пока мы с Клийстерс смотрели баскетбольный матч, ее свинья бегала по улице»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кузнецова: «Пока мы с Клийстерс смотрели баскетбольный матч, ее свинья бегала по улице» 

SPORT24.ru 26 мая 2018
Российская теннисистка Светлана Кузнецова рассказала о истории, которая приключилась с ней в Бельгии, где она гостила у экс-первой ракетки мира Ким Клийстерс.
"Я встретилась с Ким в Бельгии, потому что обратилась к хирургу, который ранее оперировал ее. Я отправилась к ней домой, повидалась с ее дочкой Джадой и отправилась вместе с ними на матч баскетбольной команды, которую тренирует муж Ким.
У Ким есть свинья, которую она забыла запереть перед уходом. Поэтому пока мы смотрели баскетбол, соседи сообщили нам, что свинья бегает по улице. Пришлось возвращаться, чтобы поймать ее. Это было забавно", — цитирует Кузнецову The Telegraph.
SPORT24.ru: последние новости
«Ротор-Волгоград» назначил Роберта Евдокимова главным тренером Данни: «Семак — идеальный вариант для «Зенита» Фурсенко: «Клубам РФПЛ должно быть стыдно играть от обороны на новых стадионах»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Совратившая школьника учительница погибла в страшной аварии69
«Россия всегда прощает»70
Россия обратилась с просьбой к Донбассу173
США назвали условия улучшения отношений с РФ38
Порошенко прокомментировал «убийство» Бабченко208
Видео
01:11
Путин рассказал, что его смущает
Политика
02:17
Москве угрожают ежегодные майские ураганы
Общество Новости Москвы
02:01
В убийстве журналиста Бабченко обвинили Россию
Украина В мире
00:45
Несите счет: как пропали миллионы Захарченко
Происшествия Статьи
00:52
«Бабченко опозорился до конца своих дней»
Украина Политика
02:00
Генерал ФСБ прокомментировал «воскрешение» Бабченко
Происшествия
03:26
Россия обратилась с просьбой к Донбассу
Политика Конфликты
04:02
Кудрин назвал альтернативу повышения налогов
Экономика Личный счет
00:40
Появилось видео задержания организатора убийства Бабченко
Происшествия
01:24
Захарова прокомментировала «воскрешение» Бабченко
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение