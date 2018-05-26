Кузнецова: «Пока мы с Клийстерс смотрели баскетбольный матч, ее свинья бегала по улице»

"Я встретилась с Ким в Бельгии, потому что обратилась к хирургу, который ранее оперировал ее. Я отправилась к ней домой, повидалась с ее дочкой Джадой и отправилась вместе с ними на матч баскетбольной команды, которую тренирует муж Ким.