Кузнецова: «Пока мы с Клийстерс смотрели баскетбольный матч, ее свинья бегала по улице» 

Российская теннисистка Светлана Кузнецова рассказала о истории, которая приключилась с ней в Бельгии, где она гостила у экс-первой ракетки мира Ким Клийстерс.
"Я встретилась с Ким в Бельгии, потому что обратилась к хирургу, который ранее оперировал ее. Я отправилась к ней домой, повидалась с ее дочкой Джадой и отправилась вместе с ними на матч баскетбольной команды, которую тренирует муж Ким.
У Ким есть свинья, которую она забыла запереть перед уходом. Поэтому пока мы смотрели баскетбол, соседи сообщили нам, что свинья бегает по улице. Пришлось возвращаться, чтобы поймать ее. Это было забавно", — цитирует Кузнецову The Telegraph.