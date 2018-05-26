Гончаренко: в финале Лиги чемпионов буду болеть за «Ливерпуль»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, кого будет поддерживать в грядущем финале Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем». «Буду болеть за „Ливерпуль“ — из-за Клоппа. Это один из моих любимых тренеров, который знает, как себя вести. Во время работы в „Кубани“ мы инкогнито съездили в Испанию на сбор дортмундской „Боруссии“. Со мной тогда находился отправленный на тот момент в отставку Клаудио Раньери, перед приёмом в „Лестер“. Мы тогда с ним хорошо пообщались.

В общем, ведение тренировочного процесса Клоппа не может не вызывать уважения. Это просто супер: такие скорости на тренировке, и при этом команда не устаёт от того, что предлагает тренер», — сказал Гончаренко в эксклюзивном интервью «Чемпионату». Полную версию интервью с Виктором Гончаренко читайте в ближайшие дни.