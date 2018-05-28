«Авангард» в течение двух дней объявит о приобретении иностранного вратаря

Омский «Авангард» в ближайшее время объявит о приобретении голкипера-легионера. Об этом рассказал председатель совета директоров клуба Александр Крылов . Имя потенциального новичка не называется.

«О подписании будет объявлено завтра или послезавтра. Это тот вратарь, который поможет выиграть «Авангарду» Кубок Гагарина», — сказал Крылов в эфире «Матч ТВ»