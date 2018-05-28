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«Авангард» в течение двух дней объявит о приобретении иностранного вратаря
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«Авангард» в течение двух дней объявит о приобретении иностранного вратаря 

SPORT24.ru 28 мая 2018
Фото: Новый Омск
Омский «Авангард» в ближайшее время объявит о приобретении голкипера-легионера. Об этом рассказал председатель совета директоров клуба Александр Крылов. Имя потенциального новичка не называется.
«О подписании будет объявлено завтра или послезавтра. Это тот вратарь, который поможет выиграть «Авангарду» Кубок Гагарина», — сказал Крылов в эфире «Матч ТВ»
27 мая стало известно, что новым главным тренером «Авангарда» стал канадец Боб Хартли, предыдущим местом работы которого была сборная Латвии. Контракт со специалистом рассчитан на два года. 57-летний Хартли известен по работе в НХЛ с «Колорадо» (в 2001 году команда под его руководством выиграла Кубок Стэнли), «Атлантой» и «Калгари».
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