Ещё
Губерниев: наши биатлонисты, кто бы их не тренировал, всех победят!
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Губерниев: наши биатлонисты, кто бы их не тренировал, всех победят! 

Чемпионат.com 26 мая 2018
Фото: Чемпионат.com
Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал тренерские назначения в сборной России. Главный тренер сборной Анатолий Хованцев будет также старшим тренером мужской команды, а женскую сборную возглавил Виталий Норицын.
«История с назначением тренеров женской сборной России по биатлону продолжается. Польховский не будет тренером женской команды. Норицын и Башкиров идут на первую команду, Падин и Коновалов — на резервную. По мужчинам — Хованцев и Идинов, Хованцев и главный тренер сборной. Однако, интересно! Наши биатлонисты, кто бы их не тренировал, всех победят!» — написал Губерниев в на своей странице в сети «Инстаграм». Фото доступно в «инстаграме» Дмитрия Губерниева.
Фото доступно в «инстаграме» Дмитрия Губерниева.
Чемпионат.com: последние новости
Фурсенко: наши футболисты должны быть более изобретательными, как хоккеисты Валуев пожелал удачи Семаку на посту главного тренера «Зенита» Прядкин: российский тренер в таком большом клубе, как «Зенит» — это здорово
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Россия всегда прощает»83
Совратившая школьника учительница погибла в страшной аварии69
Россия обратилась с просьбой к Донбассу176
США назвали условия улучшения отношений с РФ37
Спецоперация Бабченко: кто остался в дураках42
Видео
01:11
Путин рассказал, что его смущает
Политика
02:17
Москве угрожают ежегодные майские ураганы
Общество Новости Москвы
02:01
В убийстве журналиста Бабченко обвинили Россию
Украина В мире
00:45
Несите счет: как пропали миллионы Захарченко
Происшествия Статьи
00:52
«Бабченко опозорился до конца своих дней»
Украина Политика
02:00
Генерал ФСБ прокомментировал «воскрешение» Бабченко
Происшествия
03:26
Россия обратилась с просьбой к Донбассу
Политика Конфликты
04:02
Кудрин назвал альтернативу повышения налогов
Экономика Личный счет
00:40
Появилось видео задержания организатора убийства Бабченко
Происшествия
01:24
Захарова прокомментировала «воскрешение» Бабченко
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение