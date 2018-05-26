Губерниев: наши биатлонисты, кто бы их не тренировал, всех победят!

«История с назначением тренеров женской сборной России по биатлону продолжается. Польховский не будет тренером женской команды. Норицын и Башкиров идут на первую команду, Падин и Коновалов — на резервную. По мужчинам — Хованцев и Идинов, Хованцев и главный тренер сборной. Однако, интересно! Наши биатлонисты, кто бы их не тренировал, всех победят!» — написал Губерниев в на своей странице в сети «Инстаграм». Фото доступно в «инстаграме» Дмитрия Губерниева.

Фото доступно в «инстаграме» Дмитрия Губерниева.