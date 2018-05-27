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Медведев поздравил библиотекарей с профессиональным праздником
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Медведев поздравил библиотекарей с профессиональным праздником 

РИА Новости 27 мая 2018
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил с общероссийским Днем библиотек всех занятых в этой сфере и отметил их вклад в развитие библиотек, соответствующая телеграмма опубликована на сайте правительства.
"Уважаемые друзья! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником. Сегодня мы чествуем специалистов по-настоящему уникальных. Всех, кто посвятил себя очень важному делу — библиотечной деятельности… Именно благодаря вашему профессионализму, творческой энергии, эрудиции библиотечное дело развивается. Библиотеки превращаются в культурно-образовательные и информационные центры, реализуют интересные программы, проекты. И дети и взрослые могут здесь не только получать обширные знания, заниматься наукой, но и общаться. А главное — у ваших читателей растет интерес к книгам", — приводятся в телеграмме слова Медведева.
Глава кабмина процитировал слова советского и российского филолога, культуролога и искусствоведа, профессора Дмитрия Сергеевича Лихачева, о том, что книга — это одно из самых великих созданий человеческой культуры. «И потому самое главное в культуре любой страны — как бы это ни казалось для кого-то странным, — библиотеки», — написал Медведев.
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