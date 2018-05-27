Медведев поздравил библиотекарей с профессиональным праздником

"Уважаемые друзья! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником. Сегодня мы чествуем специалистов по-настоящему уникальных. Всех, кто посвятил себя очень важному делу — библиотечной деятельности… Именно благодаря вашему профессионализму, творческой энергии, эрудиции библиотечное дело развивается. Библиотеки превращаются в культурно-образовательные и информационные центры, реализуют интересные программы, проекты. И дети и взрослые могут здесь не только получать обширные знания, заниматься наукой, но и общаться. А главное — у ваших читателей растет интерес к книгам", — приводятся в телеграмме слова Медведева.