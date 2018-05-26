Открыт прямой авиарейс между Тяньцзинем и Ванкувером

Рейсы по новому маршруту будут выполнять самолеты авиакомпании «Китайские южные авиалинии» по понедельникам и пятницам.

Ванкувер, 26 мая /Синьхуа/ — В пятницу был открыт прямой авиарейс между северокитайским городом Тяньцзинем и Ванкувером /Канада/.

Рейсы по новому маршруту будут выполнять самолеты авиакомпании «Китайские южные авиалинии» по понедельникам и пятницам.

Ванкувер, 26 мая /Синьхуа/ — В пятницу был открыт прямой авиарейс между северокитайским городом Тяньцзинем и Ванкувером /Канада/.

Рейсы по новому маршруту будут выполнять самолеты авиакомпании «Китайские южные авиалинии» по понедельникам и пятницам.