Ещё
Открыт прямой авиарейс между Тяньцзинем и Ванкувером
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Открыт прямой авиарейс между Тяньцзинем и Ванкувером 

ИА Синьхуа 26 мая 2018
Фото: ИА Синьхуа
Ванкувер, 26 мая /Синьхуа/ — В пятницу был открыт прямой авиарейс между северокитайским городом Тяньцзинем и Ванкувером /Канада/.
Рейсы по новому маршруту будут выполнять самолеты авиакомпании «Китайские южные авиалинии» по понедельникам и пятницам.
Ванкувер, 26 мая /Синьхуа/ — В пятницу был открыт прямой авиарейс между северокитайским городом Тяньцзинем и Ванкувером /Канада/.
Рейсы по новому маршруту будут выполнять самолеты авиакомпании «Китайские южные авиалинии» по понедельникам и пятницам.
Ванкувер, 26 мая /Синьхуа/ — В пятницу был открыт прямой авиарейс между северокитайским городом Тяньцзинем и Ванкувером /Канада/.
Рейсы по новому маршруту будут выполнять самолеты авиакомпании «Китайские южные авиалинии» по понедельникам и пятницам.
ИА Синьхуа: последние новости
Хостел-библотека в провинции Чжэцзян По меньшей мере 15 человек пострадали при взрыве в ресторане в Онтарио Открыт прямой авиарейс Тяньцзинь - Ванкувер
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Совратившая школьника учительница погибла в страшной аварии67
Россия обратилась с просьбой к Донбассу165
Порошенко прокомментировал «убийство» Бабченко200
Чем российский бензин мешает Казахстану20
На Украине продадут арестованный российский Boeing24
Видео
01:11
Путин рассказал, что его смущает
Политика
02:17
Москве угрожают ежегодные майские ураганы
Общество Новости Москвы
02:01
В убийстве журналиста Бабченко обвинили Россию
Украина В мире
00:45
Несите счет: как пропали миллионы Захарченко
Происшествия Статьи
00:52
«Бабченко опозорился до конца своих дней»
Украина Политика
02:00
Генерал ФСБ прокомментировал «воскрешение» Бабченко
Происшествия
03:26
Россия обратилась с просьбой к Донбассу
Политика Конфликты
04:02
Кудрин назвал альтернативу повышения налогов
Экономика Личный счет
00:40
Появилось видео задержания организатора убийства Бабченко
Происшествия
01:24
Захарова прокомментировала «воскрешение» Бабченко
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение