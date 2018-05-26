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«Ледниковый период. Дети»
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«Ледниковый период. Дети» 

Вечерняя Москва 26 мая 2018
Фото: Вечерняя Москва
Шоу «Ледниковый период. Дети» невероятно нравится зрителям. Драйв, соревнование, обаяние участников — тут все «играет на руку»!
Но время идет быстро. И вот уже завершилась основная соревновательная часть ледового шоу. На прошлой неделе мы узнали имена финалистов и поздравили тренеров, чьи подопечные поднялись на пьедестал.
В этом выпуске зрители увидят роскошный гала-концерт из 16 лучших номеров телепроекта «Ледниковый период. Дети». Вас ждет потрясающая музыка, красивые костюмы и, конечно же, невероятно талантливые юные фигуристы.
Включайте Первый канал 27 мая в 16:15!
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