«Ледниковый период. Дети»

Шоу «Ледниковый период. Дети» невероятно нравится зрителям. Драйв, соревнование, обаяние участников — тут все «играет на руку»!

Но время идет быстро. И вот уже завершилась основная соревновательная часть ледового шоу. На прошлой неделе мы узнали имена финалистов и поздравили тренеров, чьи подопечные поднялись на пьедестал.

В этом выпуске зрители увидят роскошный гала-концерт из 16 лучших номеров телепроекта «Ледниковый период. Дети». Вас ждет потрясающая музыка, красивые костюмы и, конечно же, невероятно талантливые юные фигуристы.

Включайте Первый канал 27 мая в 16:15!