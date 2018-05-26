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На спортивные объекты в регионах выделили 600 миллионов рублей
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На спортивные объекты в регионах выделили 600 миллионов рублей 

Российская Газета 26 мая 2018
Фото: Российская Газета
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств на строительство спортивных сооружений в регионах. Документ опубликован на сайте правительства.
Деньги возьмут из резервного фонда. Речь идет о сумме 600,3 миллиона рублей. Субсидии получат Республика Карелия и Псковская область, Республика Тыва, Калужская область и Республика Алтай.
На федеральные средства возведут Дворец спорта в Калуге, спортивно-оздоровительный комплекс в селе Майма, спортивно-культурный центр в поселке Каа-Хем.
Все это будет способствовать развитию массового спорта и увеличению количества рабочих мест, подчеркнули в правительстве.
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