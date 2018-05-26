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Касаткина: мой бывший тренер успел достать меня за три года
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Касаткина: мой бывший тренер успел достать меня за три года 

Газета.Ru 26 мая 2018
Российская теннисистка Дарья Касаткина заявила, что причиной, по которой ей пришлось прекратить совместную работу с предыдущим тренером Владимиром Платеником, является то, что спортсменка не видела прогресса в своей карьере, передает "Советский спорт".
"Грубо говоря, за три года мы достали друг друга. Слишком притерлись, накопилось много недопонимания. Работа была не такой, как в первый год взаимного сотрудничества. Я чувствовала, что мы стоим на одном месте, никуда не движемся", — приводит слова Касаткиной «Неспортивное поведение».
Несмотря на то, что, по словам 21-летней теннисистки, во время тренировок она испытывала негатив по отношению к тренеру, он существенно повлиял на ее спортивную карьеру.
"Платеник многое мне дал. После расставания в течение 10-15 минут у меня был жуткий стресс", — добавила она.
Ранее сообщалось, что Касаткина сохранила за собой восьмое место в обновленной версии чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA).
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