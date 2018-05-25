Прокурор по делу «русской мафии» в Испании заявил о сотрудничестве с Литвиненко

"На встречах, которые были у меня с господином Литвиненко, я был очень критично к нему настроен, поскольку я считал, что он из спецслужб. Кроме того, он работал с олигархом (Борисом) Березовским. Я считал, что это сотрудничество не должно было иметь место, если он хотел сотрудничать с испанским правосудием. Но он сотрудничал с нами. Я теперь полностью доверяю, хотя и много лет спустя, словам Литвиненко, он был честный человек. Я знаю, что он хотел сотрудничать и сотрудничал с нами", — сказал прокурор.

Он не стал говорить, как именно Литвиненко сотрудничал с испанскими правоохранительными органами.

Ранее сообщалось, что в Лондоне поставят пьесу по мотивам отравления Литвиненко.