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Прокурор по делу «русской мафии» в Испании заявил о сотрудничестве с Литвиненко
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Прокурор по делу «русской мафии» в Испании заявил о сотрудничестве с Литвиненко 

Газета.Ru 25 мая 2018
Фото: Газета.Ru
Прокурор, занимающийся расследованием дела о «русской мафии» в Испании Хосе Гринда Гонсалес, заявил, что сотрудничал с бывшим офицером ФСБ Александром Литвиненко, который скончался в Лондоне в 2006 году, передает РИА «Новости».
"На встречах, которые были у меня с господином Литвиненко, я был очень критично к нему настроен, поскольку я считал, что он из спецслужб. Кроме того, он работал с олигархом (Борисом) Березовским. Я считал, что это сотрудничество не должно было иметь место, если он хотел сотрудничать с испанским правосудием. Но он сотрудничал с нами. Я теперь полностью доверяю, хотя и много лет спустя, словам Литвиненко, он был честный человек. Я знаю, что он хотел сотрудничать и сотрудничал с нами", — сказал прокурор.
Он не стал говорить, как именно Литвиненко сотрудничал с испанскими правоохранительными органами.
Ранее сообщалось, что в Лондоне поставят пьесу по мотивам отравления Литвиненко.
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