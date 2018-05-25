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Семен Елистратов: «Только время покажет, сможет ли Ан быть тренером»
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Семен Елистратов: «Только время покажет, сможет ли Ан быть тренером» 

Спорт-Экспресс 25 мая 2018
Конькобежец сборной России Семен Елистратов подчеркнул, что шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан на данный момент не вмешивается в тренерскую работу. Ранее президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов заявил, что многократный олимпийский чемпион Ан может войти в тренерский штаб сборной России по шорт-треку, если завершит спортивную карьеру.
— Это решение принимается не мной, только время покажет, сможет ли Ан быть тренером, — цитирует ТАСС Елистратова. — На тренировках, если к нему подъехать, он подскажет, выскажет свою точку зрения. Но он очень грамотный, потому что понимает, что в команде есть тренер и есть спортсмены, это разные вещи. Если ты спортсмен, не нужно лезть в тренерские дела.
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