Бородулина еще не приняла решения о завершении карьеры

Ранее президент Федерации конькобежного спорта России Алексей Кравцов заявил, что Бородулина может завершить карьеру и войти в тренерский штаб сборной.

— Да, возможность работы в тренерском штабе сборной России обговаривалась, — цитирует «Р-Спорт» Бородулину. — На протяжении того времени, что я отдыхала, думала о том, что, возможно, пора заканчивать. Еще четыре года выступать будет сложно, а начинать цикл без цели участвовать в Олимпиаде-2022 нет смысла.

Прямо сейчас объявить о завершении карьеры я не могу. Для начала необходимо обсудить все со своим личным тренером, ведь он не последний человек в моей жизни, в моем становлении как спортсменки. И пока с ним не поговорю, никаких решений принимать не могу.