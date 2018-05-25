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Бородулина еще не приняла решения о завершении карьеры
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Бородулина еще не приняла решения о завершении карьеры 

Спорт-Экспресс 25 мая 2018
Ранее президент Федерации конькобежного спорта России Алексей Кравцов заявил, что Бородулина может завершить карьеру и войти в тренерский штаб сборной.
— Да, возможность работы в тренерском штабе сборной России обговаривалась, — цитирует «Р-Спорт» Бородулину. — На протяжении того времени, что я отдыхала, думала о том, что, возможно, пора заканчивать. Еще четыре года выступать будет сложно, а начинать цикл без цели участвовать в Олимпиаде-2022 нет смысла.
Прямо сейчас объявить о завершении карьеры я не могу. Для начала необходимо обсудить все со своим личным тренером, ведь он не последний человек в моей жизни, в моем становлении как спортсменки. И пока с ним не поговорю, никаких решений принимать не могу.
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