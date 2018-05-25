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«В два года у вас уже был такой голос?» Клопп подшутил над журналистом на пресс-конференции
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«В два года у вас уже был такой голос?» Клопп подшутил над журналистом на пресс-конференции 

SPORT24.ru 25 мая 2018
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп на пресс-конференции перед финалом Лиги чемпионов против «Реала» подшутил над одним из журналистов.
Корреспондент ESPN Мартин Эйнстайн представился и намеревался задать свой вопрос немецкому специалисту, но тот улыбнулся, узнав характерный голос журналиста, и поприветствовал его, после чего между ними состоялся следующий диалог:
«Я помню ваш голос. Ничего не изменилось, да?», — пошутил Клопп. «Я родился с таким голосом. Моя мать была очень удивлена. Еще ребенком…», — возразил журналист. «То есть в два году от роду у вас уже был такой голос?», — спросил Клопп. «Вы бы испугались, услышав меня ребенком», — ответил Эйнстайн. «О, я не сомневаюсь», — подытожил Клопп, после чего продолжил отвечать на вопросы.
Финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» пройдет завтра, 26 мая. Начало игры — 21:45 по московскому времени.
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