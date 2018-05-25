Канадец Пелино вошел в тренерский штаб клуба КХЛ «Авангард» 

ТАСС, 25 мая. Канадец Майкл Пелино вошел в тренерский штаб омской команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Срок соглашения с 58-летним специалистом не сообщается.
"Мы рады приветствовать в «Авангарде» опытнейшего специалиста, который дважды становился обладателем Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом». Майкл — известный методист, отличный тактик, досконально знающий российский хоккей. Его уважают игроки, к нему прислушиваются коллеги, он умеет оптимально выстраивать тренировочный процесс на разных этапах сезона. Уверен, опыт и мастерство Пелино усилят наш клуб в предстоящем чемпионате", — заявил президент клуба Максим Сушинский.
Пелино за свою карьеру был ассистентом главного тренера в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» (2005-2009) и сборной Канады (1999-2003). В 2013 году Пелино занял должность помощника главного тренера и тренера по физической подготовке в магнитогорском «Металлурге».